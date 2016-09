Réagissez

L’athlète algérien Mustapha El Yebdri, plusieurs fois champion d’Algérie et d’Afrique en karaté-do, spécialité kata, est actuellement hospitalisé à San Juan à Alicante dans l’indifférence totale.

Né en 1995 à Tlemcen et évoluant sous les couleurs du GSP, le jeune karatéka s’est rendu en Espagne le 4 août dernier pour des vacances. Une période de détente qui s’est vite transformée en cauchemar.

Son père Omar, très inquiet, nous explique la situation : «J’ai d’abord reçu une correspondance de l’établissement hospitalier d’Alicante me demandant d’aller récupérer mon fils, sans me donner de détails. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à mon fils et il est tout seul là-bas, ce qui n’arrange rien.

Le problème, je viens de refaire mon passeport qui ne sortira que la semaine prochaine, en plus de l’obtention du visa qui n’est pas une mince affaire. Je suis vraiment déboussolé.» Ne sachant quoi faire dans l’immédiat et craignant le pire pour son fils, il estime que «Mustapha est un athlète de haut niveau qui a représenté l’Algérie et qui continue de le faire dans d’innombrables événements sportifs internationaux. Notre consulat à Alicante devrait prendre l’affaire en charge, du moins aller lui rendre visite et le rassurer… » Ce n’est pas une question d’argent ou de billet, puisque le jeune Mustapha avait contracté une police d’assurances voyage avant son départ.

«Je voudrais qu’on sache ce qui s’est passé et que mon fils soit entouré, avant son retour au pays que je souhaite très proche», précise le père. Est-il tombé subitement malade ? A-t-il été agressé ? Autant de questions que se pose M. El Yebdri, en attendant une issue heureuse au jeune athlète.