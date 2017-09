L’argent, la question qui fâche

Réagissez

En décrétant qu’à partir de la saison prochaine tout club (Ligue 2 ?) qui ne présentera pas un bilan financier positif sera interdit d’accession (en Ligue 1), le bureau fédéral n’a pas fait simple. Il s’est attaqué à la question qui fâche. La gestion et les finances des pensionnaires des Ligues 1 et 2 a toujours été un sujet tabou, jamais sérieusement pris en charge depuis l’instauration du professionnalisme en Algérie saison 2010-2011.

Le bureau fédéral a-t-il mis la charrue avant les bœufs? En effet, l’annonce demeure entourée de zones d’ombre en ce qui concerne son champ d’application. A la lecture de la brève information distillée sur la page facebook de la fédération, elle vise uniquement les clubs qui accèdent en division supérieure.

Cette mesure ne peut concerner que les clubs pros dont la gestion et les finances seront passés au crible. A priori, les clubs de Ligue 1 ne semblent pas visés puisque la mesure annoncée fait référence, seulement, à l’accession qui ne peut concerner que les clubs de Ligue 2. Il aurait été plus équitable de prolonger la mesure de contrôle à tous les clubs professionnels, ceux de Ligue 1 compris. Où est la différence en matière de gestion et de finances entre les clubs des deux divisions ? Presque tous sont inscrits au même registre (professionnel). Pourquoi faire planer l’épée de Damoclès sur les clubs de Ligue 2 et pas sur ceux de la Ligue 1, tous concernés par ce problème qui est en train de provoquer la faillite du professionnalisme si tant il est qu’il existe en Algérie ?

C’est-à-dire qu’un club de Ligue 2 est interdit de présenter un bilan positif s’il veut évoluer en division une, si bien sûr il accède sportivement, et en même temps un club de Ligue 1 peut garder sa place même si son bilan financier est négatif. Pourtant, dans le professionnalisme, la logique est la même sous toutes les latitudes en ce qui concerne le chapitre financier. L’Algérie ferait-elle encore exception ?

Ce problème doit être réglé par la future commission de contrôle financier qui est en train de se mettre en place. Les conditions de sa mise en place - elle serait en voie d’achèvement - et de son application requièrent beaucoup de précautions qui doivent être prises en temps opportun. L’objectif, assainir la situation financière, sauver ce qui peut l’être du professionnalisme à l’algérienne, est louable. Mais il faut au préalable s’assurer de la faisabilité de l’opération et aussi de l’adhésion des concernés, les clubs de football.