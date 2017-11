L’arbitre Otogo-Castane passif et tolérant

Réagissez

Même si c’est pratiquement sur la même pelouse (en gazon gras cette fois) de la même ville de Constantine, avec la même ferveur populaire que l’histoire retient et à chaque fois en témoigne, la dernière sortie des Verts face aux Green Eagles (déjà qualifiés) pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde devant se dérouler en Russie en 2018, s’est jouée pour la formalité et seulement pour la gagne et pourquoi pas reprendre ce qui faisait leur «poigne». Cette joute n’était aucunement décisive comme le fut, contre la même équipe Nigériane en l’an 1981 où la fameuse sélection Algérienne jouait un match qualificatif décisif pour le Mondial 1982 qui a eu lieu en Espagne. Pour la direction de ce match de simple formalité, un quatuor multinational conduit par le Gabonais Eric Arnaud Otogo-Castane (41 ans), qui fut «arbitre-vidéo» lors du Mondial U20 en Corée du Sud. L’arbitre devait faire attention et prendre ce match avec précaution car les Nigérians n’ont répliqué aux rushs et à la pression des Verts que par l’intimidation. A la 8’ un hors jeu sur Slimani fut sifflé car erronément signalé. En outre, par passivité arbitrale et faute de main mise, plusieurs fautes (32’, 35’ et 38’) commises par Ogu (N°19) et ses coéquipiers sur Brahimi, car elles ont été permises. Un seul avertissement fut brandi à Ogu (41’) suite à un tacle sur Chafaï. Ogu qui a tellement matraqué a réussi à marquer (62’). Slimani retenu par le maillot n’obtient rien (69’).Beaucoup d’énervement et d’engagement valurent beaucoup d’avertissements. Quant à Brahimi, qui a commis une bêtise (77’) devait voir rouge, se ravise, se fait justice pour avoir été retenu à l’entrée de la surface de vérité et égalise.