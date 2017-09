Réagissez

Il fallait s’attendre à ce funeste scénario à partir du moment où (déjà), lors de la réunion technique d’avant-match, l’arbitre avait envoyé un message codé aux joueurs du MCA par le biais de leurs dirigeants, qu’ils devaient éviter de contester ses «étranges» décisions prises sur le terrain. Les «menaces» proférées au cours de la réunion technique d’avant-match par l’arbitre Thierry Nkurunziza devaient donner à réfléchir aux joueurs et staff du MCA, qui pourtant sont habitués à ce genre de scénario. Quand un arbitre souffre du «bruitage» dans son esprit, ce qui influe sur ses décisions qui manqueront de justesse et de clarté, ou est conscient d’aller jouer contraint sur le terrain de l’«honnêteté», il montre cette carence bien avant la partie. Les craintes émises par toute la famille du MCA contre l’arbitre Thierry Nkurunziza (33 ans) et porte-bonheur des Tunisiens, qui a débuté sa carrière internationale en 2012 ont été justifiées et sur le terrain vérifiées.

Car à la 21’et sur une simulation fantaisiste du renard Sabry Khalifa, il n’a pas trop attendu pour se mettre en évidence et «libérer» sa conscience, l’arbitre paie sa «dette» cash et cède en sifflant la première grande injuste sentence. Pourquoi la première et à ce moment du match ? Car connaissant le tempérament du joueur algérien, cela était suffisant pour diminuer les joueurs du Doyen de leurs meilleurs moyens. Enervés d’entrée et perdant leur maîtrise individuelle, collective et de concentration, surtout Chaouchi (gardien), Karaoui (milieu) et Aouedj (attaquant), qui avaient sorti et mis dehors leur clash. Pardi, y a-t-il encore des doutes pour des observateurs abasourdis par l’attitude d’un arbitre «hardi» ramené pour une mission «spéciale» du Burundi ?