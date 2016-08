Réagissez

Décidément l’arbitrage est et restera un monde à part. Il fait la part belle à d’obscurs anciens sifflets au détriment de ceux qui l’ont honoré ici et ailleurs. Ceux qui ont honoré l’arbitrage sont exclus de ce corps qu’ils ont loyalement et dignement servi.

Leur place, naturelle, a été offerte à ceux qui ne savent pas dire non et qui courent toujours derrière le moindre avantage matériel, même si cela leur coûte de ravaler leur honneur et dignité en contrepartie d’un pouvoir (ordre de mission) ou de n’importe quelle tâche pourvue qu’elle soit rémunératrice. Cette dérive est, malheureusement, encouragée par ceux qui détiennent toutes les parcelles de pouvoir dans le football algérien.

En coulisses, des personnes s’affairent pour caporaliser l’arbitrage avec la complicité de ceux qui ont la haute main sur le corps arbitral. Leur objectif est commun. Asseoir le pouvoir à travers la formation d’une union ou association qui servira de fer de lance pour défendre et préserver des avantages usurpés, acquis sur le dos d’honnêtes arbitres qui sont toujours dans l’attente d’une aile protectrice.

Les séminaires et regroupements d’arbitres au cours de l’intersaison ont été mis à profit par certains pour prodiguer des conseils pour reconstituer une association qui défendra ses sordides intérêts au détriment de ceux des arbitres livrés à eux-mêmes, sans plan de carrière sérieux et qui restent à la merci de l’humeur des chefs du moment.

Au cours des dernières saisons, des arbitres ont été victimes de l’arbitraire, et le sont toujours, sans qu’ils trouvent aide, assistance et réconfort de la part de ceux qui aujourd’hui cherchent à s’ériger en gardiens du temple et défenseurs acharnés des sordides intérêts et des clans qu’ils défendent.

Le corps arbitral a été malmené, traîné dans la boue, des arbitres agressés, accusés de corruption, réduits au silence par la maffia qui a colonisé l’arbitrage depuis longtemps, c’est-à-dire antérieurement à l’arrivée aux affaires de l’actuelle composante de la Commission fédérale des arbitres (CFA), sans que ceux qui se présentent comme les chantres et défenseurs des arbitres aient soufflé mot sur le calvaire enduré et supporté par les arbitres victimes de l’arbitraire.

L’histoire de l’arbitrage algérien est jalonnée d’épisodes où des professionnels de la servitude professionnelle rémunérée se mettent au service du roi du moment. Ceux qui se préparent pour cette mission n’apporteront rien aux arbitres. Ils ne défendront jamais les intérêts matériels et moraux des arbitres. L’association qu’ils comptent mettre sur pied servira uniquement les intérêts de ses initiateurs qui excellent dans l’entrisme.