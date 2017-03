Réagissez

Le football algérien et son segment vital qu’est l’arbitrage sortiront-ils de l’ornière avec l’arrivée d’un (nouveau) président de fédération qui est à la page et connaît fort bien les rouages. Son prédécesseur, qui était loin de la pratique de la compétition de tous les jours, en voulant certainement faire de son effet d’annonce, un tabac, a eu recours, dès son arrivée au pouvoir, à plusieurs personnes qui activaient dans le giron du football (certains présidents de clubs, de ligues, etc.) pour les consulter et commencer ainsi son œuvre de nettoyage de l’environnement du sport le plus populaire de la planète et ce, en s’attaquant à ce qu’il considérait comme étant le mal du football. Ce dernier a été amené à prendre des décisions lourdes vis-à-vis d’arbitres, en les «priant» de ranger leurs sifflets chez eux et de prendre une retraite anticipée. Tout cela, à défaut de saisir le parquet pour donner un bon coup de pied dans la fourmilière, et sans la moindre enquête profonde diligentée par une commission fédérale neutre et engagée pour enfoncer certains et surtout innocenter d’autres.

Le plus intrigant dans les deux historiques «lessives» exécutées de manière expéditive, que d’aucuns considéraient, à tort, comme un frein à la prolifération du pourrissement et, éventuellement, couper la main à la corruption et ses tentacules. Au bout du compte et à la fin du règne avec les deux purges et en voulant (innocemment ?) mettre la holà, les maux qui rongeaient et rongent encore notre football sont encore là.

Pourquoi ? Peut-être qu’on a coupé les mains de ceux qui «recevaient» et on a «omis» celles qui «donnaient» ainsi que leurs intermédiaires ? Cette fois, le nouveau locataire de Dely Ibrahim qui était, jusqu’à preuve du contraire, président d’un club qui a connu diverses fortunes depuis sa lointaine création. Du coup, il connaît ses collègues présidents de club, les responsables des différentes ligues et leurs subordonnés. Car par moments, on commet l’erreur de s’attaquer aux effets, aux méfaits apparents et on néglige les véritables causes.