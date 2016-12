L’année sportive 2016 : Principaux événements

Réagissez

- 30 janvier : La sélection algérienne de handball (messieurs) a fourni l’une de ses plus mauvaises prestations en Coupe d’Afrique des nations, organisée par l’Egypte. Le sept national a terminé 4e après sa défaite en match de classement face à l’Angola sur le score de 25 à 19 et du coup rate le Mondial de 2017 qui aura lieu en France. Le même scénario s’était produit en 2004 face à cette même équipe d’Angola, privant l’Algérie du Mondial de Tunisie, l’année d’après.

- 1er mai : Le MC Alger remporte la Coupe d’Algérie pour la 8e fois de son histoire en battant en finale le NA Hussein Dey sur le score de 1 à 0, but de Hachoud à la 82’. Une finale qui n’a pas tenu ses promesses, mais qui a permis au Nasria de renouer avec l’ambiance de Dame Coupe, 34 ans après sa dernière finale perdue face à la DNC sur le score de 2 à 1.

- 27 mai : L’USM Alger décroche officiellement son 7e titre de champion d’Algérie et rejoint au palmarès le MCA et l’ESS, et ce, malgré sa défaite lors de l’ultime journée du championnat de Ligue 1 face à l’USM Blida sur le score de 1 à 0.

- 4 août : La sélection algérienne des U23 renoue avec les Jeux olympiques, 36 ans après sa dernière participation aux JO de Moscou (ex-URSS). Les Verts sont éliminés dès le premier tour après leur défaite d’entrée face au Honduras (3-2), puis l’Argentine (2-1), avant de boucler le premier tour par un nul face au Portugal (1-1).

- 24 août : Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers remportent le titre de champion arabe des clubs champions après la victoire du Chabab El Fahisse de Jordanie face à El Sayd d’Egypte (55-53). Après ce résultat, les filles de l’ancien international Sofiane Boulahia terminent premières au classement avec les deux clubs précités et l’équipe de Hussein Dey Marine, mais avec un goal-average favorable.

- 31 août : Le jeune Algérien Sid Azara Bachir (84 kg) remporte la médaille de bronze de lutte gréco-romaine au Championnat du monde (juniors) qui a eu lieu à Mâcon (France), constituant une première pour la discipline. L’Algérien, qui a battu le Bulgare Kiril Milenov (1-0) dans le combat pour la médaille de bronze, sera sans doute l’un des grands espoirs de la lutte pour les JO-2020 à Tokyo.

- 6 novembre : Le MO Béjaïa est battu par le TP Mazembe en match retour de la finale de la Coupe de la CAF sur le score de 4 à 1. A l’aller, les deux équipes s’étaient neutralisées (1-1) à Blida. En dépit de cette défaite, les Crabes ont eu le mérite de disputer la finale de la Coupe de la CAF pour leur première participation dans l’histoire du club, trois années seulement après leur accession en Ligue 1.