L’ancien gardien Abdelkader Zerga n’est plus

L’ancien gardien de but des deux clubs algérois MCA et USMA, Abdelkader Zerga, de son vrai nom Ghalem, est décédé, hier, à Blida, à l’âge de 78 ans, des suites d’une longue maladie.

Né en Tunisie en 1938, le défunt avait d’abord porté le maillot des Aigles de Carthage entre 1958 et 1962, avant de rejoindre l’Algérie après l’indépendance. Côté club, Zerga avait évolué au Club Africain (Tunisie), au MCA à partir de 1964 et finalement à l’USMA à la fin de sa carrière, en 1972. Le portier a également tenté une carrière d’entraîneur des jeunes catégories, au niveau de quelques clubs algérois (MCA, CRB et RCK). L’enterrement aura lieu aujourd’hui au cimetière de Beni Mered, à Blida. El Watan présente à la famille du défunt ses plus sincères condoléances. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»