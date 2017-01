Réagissez

Après avoir combattu contre la mort jusqu’au dernier moment au service réanimation du CHU Abdenour Sâadna de Sétif, après une rechute suite à un troisième AVC, l’ancien arbitre fédéral, Laid Rachedi dit Nacir, a rendu l’âme, hier, à l’âge de 71 ans.

Le défunt a d’abord été footballeur et fidèle serviteur au club de sa ville natale Bougâa, sous les couleurs du fameux CRB Bougâa. Il était le buteur attitré et toujours à l’affût durant de longues années. Il a également servi l’éducation sportive comme enseignant d’EPS dans plusieurs collèges de sa ville. Au milieu des années 1970, Nacir, connu pour son dynamisme et son amour de l’action, est resté dans le milieu, en changeant son maillot de joueur contre celui d’arbitre à la ligue de Sétif, dont il était le chef de file pour avoir acquis le titre d’interligue. Il a été formateur et derrière l’éclosion de plusieurs jeunes de cette région et même du chef-lieu de wilaya, dont le regretté Abbès Ferhat, Bougâa et autres. A sa famille, ses amis et à toute la corporation des arbitres, nous présentons nos sincères condoléances. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»