L’âme de Omar Kezzal planera sur Sidi Moussa

La Fédération algérienne de football (FAF) a invité les membres encore en vie de l’équipe nationale qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations 1990, le seul titre continental qui trône sur le palmarès famélique des Verts dans cette compétition continentale.

C’est une louable initiative qui intervient quelques jours avant le départ de la délégation algérienne pour Franceville, lieu où se joueront les trois matchs du groupe B (Algérie, Sénégal, Tunisie, Zimbabwe).

Le geste de la FAF se veut être une reconnaissance à l’endroit de la génération 1990 qui a réalisé un exploit resté, malheureusement, sans suite depuis 27 ans. La génération 1990 montée à la hâte, après l’élimination de la Coupe du monde Italia 1990, avec des moyens sans commune mesure avec ceux d’aujourd’hui, a réalisé le rêve que les Algériens caressaient depuis les premiers pas de l’équipe nationale en Coupe d’Afrique des nations. Des hommes, d’abord, des joueurs, ensuite, l’ont fait. Malheureusement, ils n’ont toujours pas bénéficié de la reconnaissance qui sied à l’exploit dont ils ont été les auteurs. Du président, feu Omar Kezzal, son bureau fédéral, à Abdelhamid Kermali et ses collaborateurs, le regretté Mourad Abdelouahab, les entraîneurs Ali Fergani et Noureddine Saâdi, aux joueurs talentueux menés sur le terrain par le capitaine Rabah Madjer, chaque membre de cette belle sélection a apporté sa modeste contribution à la réalisation de cette grande performance.

Aujourd’hui, au Centre technique national (CTN) à Sidi Moussa, ils recevront l’hommage qu’ils méritent et la reconnaissance des joueurs qui vont marcher sur leurs pas pour tenter de remporter le second titre continental. Ce rendez-vous a une charge émotionnelle que seuls les survivants de la CAN-1990 sauront mesurer. Tombés dans l’oubli, dénigrés au fil de l’histoire de l’équipe nationale, ils ont rarement trouvé place et, surtout, grâce aux yeux de ceux qui conjuguent le football au présent. Au-delà de la symbolique de la rencontre d’aujourd’hui entre la génération qui a gagné la CAN et celle qui va tout faire pour suivre son exemple, on ne peut oublier ce qu’ont enduré de leur vivant les hommes qui ont rendu possible ce qu’ont réalisé les joueurs algériens en 1990.

Difficile dans des moments aussi chargés d’émotion de ne pas avoir une pensée pour le président Omar Kezzal qui reste le seul président de la Fédération sous la direction de qui l’équipe nationale a décroché son seul titre africain. Il a beaucoup fait pour le football et la Fédération, malgré cela il n’a pas été épargné par des critiques qui lui ont fait mal après son départ de la Fédération. Même après sa disparition, il continue à être encore l’objet d’attaques et de dénigrements abjects.

Lui, il était classe. Jamais un mot plus haut que l’autre et surtout il a toujours été respectueux des hommes et des institutions du football. Aujourd’hui, son âme planera sur le Centre technique national à Sidi Moussa et de là où il est, il souhaitera bon vent aux Verts pour la campagne au Gabon 2017.

Le plus bel hommage qui peut lui être rendu, ainsi qu’à tous ceux qui ont écrit en lettres d’or l’épopée de 1990, serait de broder sur le maillot de l’équipe nationale cette étoile que la génération 1990 avait acquise avec brio.