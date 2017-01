L’ambassadeur de Pologne nous écrit

Réagissez

L’emblématique Stafan Zywotko posant avec le premier...

Suite à un article paru dans El Watan le 13 décembre dernier relatif à la cérémonie organisée par l’association Sport et Culture de la wilaya de Tizi Ouzou, où un hommage a été rendu aux fondateurs et anciens de la JS Kabylie, l’ambassade de Pologne, à travers son ambassadeur, son Excellence Witold Spiydowicz a tenu à réagir et à signaler un oubli, celui de leur compatriote Stefan Zywotko, qui a entraîné la JSK durant des années, étant même l’un des artisans de la Jumbo Jet.

«Permettez-moi de vous rappeler une figure mythique du football polonais en la personne de Stefan Zywotko, né en 1920 en Pologne, ayant fait sa carrière de footballeur dans une équipe de sa ville natale, mais la meilleure partie de sa carrière c’est en Algérie qu’il l’a eue puisqu’il a marqué l’histoire du football algérien avec l’équipe de la JS Kabylie, en l’entraînant pendant 14 ans (1977-1991), période durant laquelle il a remporté 7 fois le championnat national, deux fois la Coupe d’Afrique des clubs, et en 1986 la Coupe d’Algérie.

A l’occasion du 97e anniversaire de M. Zywotko, la Télévision algérienne lui a rendu visite à Szczecin, en Pologne, pour remémorer avec lui ses moments inoubliables passés au sein de l’équipe de la JS Kabylie. Nous aurions souhaité que le nom de cet entraîneur qui est considéré comme l’un des fondateurs de cette équipe soit évoqué pendant cette cérémonie, mais il n’est toujours pas trop tard pour porter ces informations à la connaissance des lecteurs et admirateurs du football algérien, particulièrement de l’équipe de la JS Kabylie où son empreinte est restée à ce jour.»