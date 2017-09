Réagissez

L’Allemagne, championne du monde en titre, n’est plus loin de pouvoir défendre son titre en Russie cet été, après son succès en République tchèque (2-1), vendredi, lors de la 7e journée des éliminatoires de la zone Europe. Vainqueur à Saint-Marin (4-0), l’Angleterre se rapproche elle aussi de la qualification.

Groupe C : L’Allemagne, ça brûle

En champion ! Bien qu’inconstante, l’Allemagne a enchaîné un septième succès de suite en République tchèque, grâce à un but tardif de Mats Hummels (87’). Le défenseur central a concrétisé la réaction de la Mannschaft, vexée après l’égalisation spectaculaire, et logique, de Vladimir Darida d’un missile aux 25 mètres (78’).

Invaincue en éliminatoires du Mondial depuis 2001, soit une série de 30 matches, l’Allemagne (1er, 21 pts) pourra valider son billet pour la Russie en cas de succès contre la Norvège, demain à Stuttgart, et si l’Irlande du Nord (2e, 16 pts) ne bat pas les Tchèques dans le même temps.

Pour les Nord-Irlandais, ce match sera une finale pour la deuxième place, éventuellement synonyme de barrage. Ils se sont mis dans une position idéale grâce à leur succès à Saint-Marin (3-0). La République tchèque (3e, 9 pts) sera dos au mur, elle qui n’a participé qu’à une seule édition du Mondial depuis 1990 (en 2006).

Groupe E : La Pologne refroidie

Dure soirée pour la Pologne. Les leaders (1er, 16 pts) se sont inclinés au Danemark (4-0), leur première défaite des éliminatoires, et voient ses deux principaux concurrents revenir à trois points, nommément leurs adversaires du soir et le Monténégro (13 pts chacun), vainqueur au Kazakhstan (3-0). Les Danois doivent notamment leur réussite à leur marquage serré de l’attaquant Robert Lewandowski, auteur d’un triplé à l’aller et qui avait marqué à chacune des rencontres du groupe jusque-là.

Derrière, un but dans les arrêts de jeu d’Alexandru Maxim maintient en vie les chances de la Roumanie d’accrocher l’une des deux premières places. Les Tricolorii ont battu l’Arménie (1-0), mais devront réaliser un sans-faute et bénéficier de plusieurs résultats favorables pour espérer participer à leur première Coupe du monde depuis 1998.

Groupe F : Ça chauffe pour l’Angleterre

L’Angleterre s’en approche. D’un but plein d’opportunisme à la 53’, Harry Kane a mis fin au chemin de croix à Malte des Anglais, sans réussite jusque- là. Ryan Bertrand (86’), Danny Welbeck (90’+1) puis Kane encore (90’+2) ont ensuite alourdi l’addition (4-0). Mais pour les Trois Lions (1er, 17 pts), le plus dur reste à venir : un choc contre leur dauphin, la Slovaquie (2e, 15 pts), demain à Wembley, qui pourrait leur ouvrir en grand les portes vers la Russie. Vainqueurs de la Slovénie (1-0), les Slovaques ont presque sécurisé leur présence dans les deux premiers, même si l’Ecosse (3e, 11 pts), facile en Lituanie (3-0), n’a pas dit son dernier mot.