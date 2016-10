Réagissez

Les sélections nationales de karaté (femmes et hommes) se sont envolées, hier soir, à destination de Vienne, la capitale autrichienne, pour prendre part au Championnat du monde de la discipline (25-30 octobre).

La délégation algérienne, forte de 24 membres, sera menée par le président de la fédération, Chérif Tibihare. Le karaté algérien sera représenté par 14 judokas (8 hommes et 6 femmes). Pour ce qui est objectifs assignés aux sélections algériennes, le Directeur des équipes nationales (DEN) Youssef Hasnaoui a annoncé, juste avant le départ de la délégation, que les judokas algériens visent deux médailles lors de ce Championnat du monde, tout en rappelant les difficultés auxquelles étaient confrontées les sélections nationales en raison de la crise à laquelle fait face la fédération.

«On a préparé ce rendez-vous dans des conditions très difficiles et le temps n’a pas été en notre faveur pour effectuer la meilleure préparation possible pour ce rendez-vous mondial, mais malgré cela, on a fait de notre mieux pour préparer nos judokas en choisissant les meilleurs et surtout les athlètes les mieux préparés à la veille de ce Championnat du monde», dira le DEN. Le président de la FAK, M. Tibihare, dira pour sa part : «On table sur deux médailles malgré toutes ces conditions, et nos judokas feront tout pour honorer le judo algérien.»