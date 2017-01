Réagissez

La sélection algérienne de football, sortie dès le 1er tour de la CAN-2017, a terminé son bref parcours dans cette compétition comme la seconde plus mauvaise défense avec six buts encaissés en trois matches. Seul le Zimbabwe a fait pire en concédant huit buts en trois confrontations. L’Algérie a terminé aussi le tournoi à la dixième position. Les Verts vont peut-être se consoler d’avoir terminé le tournoi comme la seconde meilleure attaque du 1er tour juste derrière les deux autres formations du groupe B, le Sénégal et la Tunisie (6 buts chacun).