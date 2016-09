Réagissez

El Arabi Hilal Soudani

En dépit de ses nombreux efforts sur le front de l’attaque du Dinamo Zagreb, ponctués par quelques occasions mal exploitées, El Arabi Hilal Soudani n’a pas empêché la défaite de son équipe sur le terrain de Lyon, pour le premier match de poule de la Ligue des champions. Après la rencontre, l’Algérien a accepté de s’arrêter brièvement en zone mixte pour évoquer sa soirée et la future opposition face au Cameroun, le mois prochain à Blida.

- Vous subissez une large défaite ce soir alors que votre équipe n’a pas démérité en se créant de nombreuses occasions et en frappant deux fois les montants. C’est frustrant ?

On ne mérite pas de perdre. Je pense qu’on a raté notre match à cause de notre première mi-temps. Par la suite, on a rectifié le tir mais on n’a pas eu la chance de marquer des buts pour revenir au score.

On a eu affaire à une grosse équipe de Lyon. Elle a fait la différence grâce à la qualité de ses joueurs.

- Vous avez eu quelques duels avec Nicolas Nkoulou que vous croiserez dans quelques semaines à Blida pour le match Algérie-Cameroun, qualificatif pour la Coupe du monde 2018. Qu’avez-vous pensé de ce défenseur ?

Je savais que c’était un très bon joueur. Il ne joue pas de la même manière avec son club et avec son équipe nationale. On sait que notre sélection algérienne est très forte à domicile. J’espère qu’on va faire un bon match et qu’on prendra les trois points chez nous.

- Que pensez-vous de ce groupe qu’on décrit comme étant celui de la «mort» ?

Ce ne sera pas facile avec le Nigeria, le Cameroun et la Zambie. Nous sommes l’Algérie, on est obligés de participer à la Coupe du monde. J’espère qu’on va y arriver.

- La victoire fleuve contre le Lesotho (6-0) a-t-elle préparé de la meilleure des manières ce match ?

Ce succès nous fait du bien. Moralement, c’est important pour la confrontation face au Cameroun. Espérons qu’on sera prêts et qu’on n’aura pas à déplorer de blessé.

- L’Algérie est la meilleure équipe d’Afrique actuellement. Est-elle légitimement la favorite dans cette poule ?

L’Algérie est une grosse équipe. Maintenant dans le football, on n’est jamais sûr de rien. J’espère qu’on va gagner ce premier match. On verra par la suite.