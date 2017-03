L’Algérie n’a plus de représentant à l’exécutif de la CAF

Réagissez

L’Algérie sera désormais sans représentant à l’exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). Mohamed Raouraoua a été battu, avant-hier, par le Marocain Faouzi Lekdjaâ, par 41 voix contre 7. L’Algérien briguait un quatrième mandat au sein de la plus haute instance dirigeante du football africain. Il avait intégré ce cercle en 2004 lorsqu’il a été élu en Tunisie, en marge de la CAN, pour la première fois au comité exécutif.

Il est clair qu’avoir un représentant à ce niveau là de la décision est très important. Cela va-t-il avoir des répercussions sur le football national, notamment la sélection ? Difficile de le dire. Mais il est certain que dans certaines situations, il est important d’avoir quelqu’un à l’intérieur qui puisse défendre les intérêts du pays. La nouvelle composante de la fédération aura tout à gagner en se fixant comme objectif de «récupérer» ce poste au sein de l’exécutif.

Il faut rappeler en dernier lieu qu’en plus d’avoir été membre de l’exécutif de la CAF, Mohamed Raouraoua faisait partie de plusieurs commissions. Il était président de la commission des affaires juridiques, vice-président de la Commission d’organisation des compétitions interclubs, et membre de la commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations et du comité d’urgence. Va-t-il perdre ses positions après avoir cédé sa place au sein de l’exécutif au Marocain Lekdjaâ ?

Il est clair que la présidence des commissions échoie aux membres de cette instance. Pour le reste, cela dépendra de la volonté du nouveau président de la CAF.