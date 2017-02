L’Algérie hérite (encore) de la Libye

Réagissez

Absente du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) réservé aux joueurs locaux évoluant sur le continent depuis la 2e édition disputée au Soudan en janvier 2011, la sélection nationale de football des locaux, plus communément appelée A’, reprendra du service dans 6 mois, en affrontant son homologue libyenne dans une double confrontation (aller et retour), avec qualification directe au tournoi final, dont la 5e édition est prévue du 11 janvier au 2 février 2018 au Kenya.

C’est ce qui ressort du tirage au sort de ces éliminatoires effectuées vendredi soir, à Libreville (Gabon), en marge de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). La sélection nationale accueillera la sélection libyenne probablement au stade Tchaker de Blida entre le 11 et le 13 août de cette année, alors que la joute retour est prévue une semaine plus tard (18 au 20 août). Un match retour qui devrait se disputer en Tunisie où les sélections libyennes (A et A’) accueillent leurs adversaires depuis quelque temps en raison de l’insécurité qui règne actuellement dans le pays. C’était d’ailleurs à cause du motif sécuritaire que la sélection nationale et la Fédération algérienne avaient déclaré forfait pour les éliminatoires du CHAN-2014.

Ayant hérité en 2013 de la Libye en éliminatoires de cette 3e édition organisée en janvier 2014 par l’Afrique du Sud, les responsables de la FAF ont préféré déclarer forfait à l’époque, avant même que la CAF ne décide de délocaliser le match qui devait se disputer à Tripoli, la capitale libyenne. Un forfait qui coûtera une disqualification de l’Algérie pour la 4e édition du CHAN-2016 disputée en Guinée équatoriale. Et voilà que le hasard fait que l’EN A’ retrouve cette même sélection libyenne sur son chemin vers le CHAN-2018 après cinq ans d’absence.

La sélection nationale n’avait pris part qu’à une seule édition du CHAN depuis la création de ce tournoi par la CAF en 2009. C’était lors de la 2e édition disputée en janvier 2011 au Soudan. Conduits à l’époque par Abdelhak Bencheikha, les Verts avaient terminé le tournoi à la 4e place.

La sélection A’ devrait donc bientôt reprendre du service pour préparer cette double confrontation face à son homologue libyenne. Une sélection qui sera mise sur pied juste après la nomination d’un entraîneur local pour la coacher, puisque la FAF a déjà lancé la semaine dernière un appel à candidature pour le recrutement du futur sélectionneur.