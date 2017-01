L’Algérie débutera à domicile face au Togo

Réagissez

Les Verts, reversés dans le groupe D avec le Togo, le Bénin et la Gambie, entameront chez eux les éliminatoires de la CAN-2019 au Cameroun, en accueillant, entre le 5 et le 13 juin prochain, le Togo. Lors de la dernière journée, ils joueront également at home face à la Gambie (5-13 novembre 2018). Il faut rappeler qu’un seul match est prévu cette année (1re journée), les cinq autres se joueront en 2018. A noter que les 4e et 5e journées sont programmées entre le 3 et le 11 septembre 2018.



Programme de la sélection

Journée 1 (5-13 Juin 2017) : Algérie-Togo

Journée 2 (19-27 mars 2018) : Gambie-Algérie

Journées 3 et 4 (3-11 septembre 2018) : Algérie-Bénin puis Bénin-Algérie

Journée 5 (8-16 octobre 2018) : Togo-Algérie

Journée 6 (5-13 novembre 2018) : Algérie-Gambie