Le tournoi de l’UNAF des U15 a débuté dimanche à Rabat (Maroc) avec le déroulement des deux matchs Algérie-Tunisie et Maroc-Libye. Les Verts ont perdu face aux Tunisiens sur le score de 2 à 0 (mi-temps 1-0). Les buts ont été inscrits par Hamdi Labidi (7’) et Mohamed Amine Ghabi (51’). Le Maroc, pays organisateur, s’est également incliné face à la Libye sur le score de 3 à 2. Ce résultat confirme la progression du football libyen qui s’est déjà illustré par la qualification de la sélection des locaux au Championnat d’Afrique des nations 2018 aux dépens de l’Algérie.

En revanche, la défaite de l’Algérie dénote, on ne peut mieux, l’absence de formation et le manque de préparation dans cette catégorie de joueurs.

L’Algérie aura néanmoins l’occasion de se racheter et sauver l’honneur lors des deux prochains matchs contre le Maroc (demain) et contre la Libye (jeudi) pour la clôture de ce tournoi à quatre après le désistement de l’Egypte. Ce tournoi de l’UNAF se déroulera sous forme de mini-championnat, à l’issue duquel le premier classé sera déclaré champion. L’Algérie, à l’instar des quatre nations qui prennent part à ce tournoi, prépare les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, prévue en 2019.