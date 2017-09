L’Algérie «corrigée» par le Ghana (5 – 0)

Réagissez

L’équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans s’est inclinée, avant-hier, au stade de Bologhine, face au Ghana, sur le score lourd de cinq buts à zéro pour le compte du match «aller» du premier tour éliminatoire de la Coupe du monde 2018 qui aura lieu en France. A la fin de la première mi-temps, les Algériennes étaient menées par un but à zéro qui était l’œuvre de Asantewaa Grace (24’). En seconde période, Obeng Helena (52’ et 62’), Asuako Philicity (83’) et Anokye Olivia (90’+ 3) ont inscrit les autres buts. Le match «retour» devra avoir lieu le 29 du mois en cours à Accra. Avec ce 5-0, il est peu probable que la sélection nationale puisse remonter le score.