L’Algérie affrontera le Bahreïn en Coupe du président

Rahmani face à la défense de la Géorgie lors du...

La sélection nationale de handball des moins de 19 ans affrontera, aujourd’hui à Tbilissi, la capitale géorgienne, le Bahreïn, pour le compte des matchs de classement (la Coupe du président) des Mondiaux de handball de la catégorie.

Après la fin, avant-hier, de tous les matchs du groupe B, le Sept national s’est retrouvé à la dernière place avec 2 points seulement (une seule victoire), de même que la Géorgie, le pays organisateur et le Chili. Mais ce dernier dispose du meilleur goal-average particulier qui lui a permis d’occuper la quatrième place et par conséquent de se qualifier au prochain tour. Les quatre premiers de chacun des quatre groupes disputeront les 8es de finale. Tout comme l’Algérie, le Chili, le seul pays qui s’est fait battre par notre Sept national, n’a pourtant remporté qu’une seule victoire, celle face à la Géorgie.

En plus du Chili, les qualifiés du groupe B sont l’Allemagne, le Japon et l’Islande, cette dernière qui a fait le plein avec cinq victoires en autant de matchs. A cet effet, l’équipe nationale jouera donc aujourd’hui face au dernier du groupe A, le Bahreïn. Dans ce groupe, le deuxième représentant africain, l’Egypte, s’est qualifié aux huitièmes de finale en décrochant la

deuxième place, avec 7 points derrière la France avec 10 points. Dans le cas d’une victoire face au Bahreïn, les Algériens affronteront demain le vainqueur de la rencontre Argentine-Mexique (les 6es des groupes C et D) pour les 21e ou 22e places. Sinon, les perdants des matchs d’aujourd’hui joueront, demain également, pour les 23e et 24e places.

Il faut noter qu’en plus de l’Egypte, qui va affronter aujourd’hui, en 8e, le Japon, le troisième représentant africain, la Tunisie, s’est également qualifié à ce prochain tour (2e place du groupe D derrière l’Espagne avec 4 victoires). Les Tunisiens joueront face au Portugal. Il est utile de rappeler, en dernier lieu, que la sélection algérienne a fait le déplacement en Géorgie dans des conditions difficiles.

Ce n’est qu’à la veille de leur premier match que les Algériens ont pris leur vol vers ce pays. Le Sept national est arrivé à Tbilissi une heure seulement avant le début de la rencontre face au pays organisateur, qui, au vu de ses résultats, était à sa portée.