L’Algérie à la 38e place du classement FIFA

La sélection algérienne de football a perdu trois places dans le dernier classement FIFA, établi hier à Zurich (Suisse). Les Verts se positionnent désormais à la 38e place de ce classement avec un total de 692 points. Ce recul était prévisible après la contre-performance face au Nigeria pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018 (1-3). L’Algérie se retrouve désormais à cinquième place du classement continental derrière le Sénégal (33e), la Côte d’Ivoire et la Tunisie (34e) et l’Egypte (36e). La première place du classement FIFA est toujours occupée par l’Argentine, suivie de Brésil et de l’Allemagne.