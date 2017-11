L’AIPS condamne l’attaque verbale de Madjer contre le journaliste Maâmar Djebbour

Réagissez

L’Association internationale de la presse sportive, qui regroupe 160 pays, a condamné par le biais d’un communiqué paru hier, sur son site officiel, l’incident survenu lors de la conférence de presse du sélectionneur national, Rabah Madjer, avec le journaliste de la Chaîne 3, Maâmar Djebbour.

L’AIPS a exprimé «sa solidarité avec le journaliste et insiste sur le droit à la liberté de parole à tous les journalistes du monde entier», note le communiqué. L’AIPS s’est jointe ainsi à l’Association des journalistes sportifs algériens (AJSA), membre de l’Association internationale de la presse sportive depuis 1996.

Cette dernière avait exprimé, dans un communiqué paru hier, «la mauvaise tournure prise par la conférence de presse du sélectionneur de l’équipe nationale, Rabah Madjer, dans la soirée du 14 novembre 2017, au moment où un journaliste de la radio Chaîne 3, Maâmar Djebbour, avait posé une question technique au capitaine de l’EN, Riyad Mahrez en l’occurrence.

Rabah Madjer, sans doute sous pression, a empêché Riyad Mahrez de répondre et a pris sur lui d’invectiver le journaliste, Maâmar Djebbour, par des propos indignes et qui n’avaient aucune raison d’être tenus ni en ce moment ni en ces lieux. L’AJSA, fidèle à sa ligne de conduite, a fait du respect de la liberté d’expression un objectif majeur de son action.

Elle demande au sélectionneur national d’avoir à l’avenir plus de retenue et de maîtrise s’agissant de l’exercice du métier d’informer des journalistes, comme il s’est empêché de le faire mardi soir lors de sa réaction violente et sans commune mesure avec l’éthique sportive et les relations sereines qui doivent prévaloir entre les deux parties. Dans ces moments, l’AJSA demande à toutes les parties un retour à la sérénité, compte tenu de la situation difficile que connaît l’équipe nationale et partant tout le football algérien».