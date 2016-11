Réagissez

Plus de 300 jeunes joueurs de l’Athlétique Club de Bordj Menaïel (ACBM) risquent d’être privés de compétition pour la deuxième année consécutive.

Ce problème est dû à un différend qui oppose ce club, qui dispose d’une école de football, à la ligue de la wilaya de Boumerdès. L’ACBM est connu pour être l’un des clubs les plus brillants et les plus titrés de la wilaya. En 2014, il avait participé à un tournoi international en France juste après avoir remporté le championnat de wilaya des U13. Le président du club, Assas Nabil, parle de «sabotage prémédité» : «C’est de la hogra. On nous a exclut de participer au championnat de wilaya pour la simple raison que nous avions refusé de rejoindre une école de football à Boumerdès. Car Bordj Ménaïel a vraiment besoin de notre club vu le nombre important de jeunes qui ont la passion du foot.» Selon lui, la saison dernière, le dossier d’affiliation de l’ACBM à la ligue de football de wilaya a été rejeté sous prétexte du non-respect des délais de dépôt du dossier d’engagement.

«Cette année, la ligue a exigé de nous d’avoir l’autorisation du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui est injuste car notre club n’est pas endetté. La ligue nous a bloqués pour nous faire perdre du temps et nous empêcher de déposer le dossier dans les délais», a-t-il expliqué. Selon nos sources, les responsables de la ligue font preuve de deux poids deux mesures dans l’application de la loi. Sinon, comment expliquer que le CSA-ESOB d’Ouled Haddadj participe au championnat de cette saison alors que son président a été radié à vie en juin 2016 ? La décision a été, selon nos sources, confirmée par le tribunal arbitral sportif et la ligue régionale de football.

D’autres équipes, à l’instar de l’ASB Djenet et CRB Chabet El Ameur, se sont engagées en retard et ont été acceptées par la ligue avant de déclarer forfait quelques semaines plus tard. «Il y a une sorte d’acharnement sur le l’ACBM. La ligue a exigé de nous exigé de présenter l’agrément alors que tous les autres clubs ont déposé un récépissé ou un ancien agrément», s’indigne un ancien footballeur de Bordj Menaïel, qui se demande ce que vont faire les joueurs des jeunes catégories de l’ACBM en cas de non-participation de leur club au championnat. Toutes nos tentatives de joindre le président de la ligue de Boumerdès sont demeurées vaines. «Le concerné travaille et réside à Médéa et gère la ligue par fax», a déploré un membre de la ligue.