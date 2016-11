Réagissez

L’athlète algérien de kick-boxing, Ghilas Barache, est revenu bredouille d’Egypte, où il devait combattre pour le titre de champion d’Afrique.

Cette compétition de kick-boxing (K1), qui a eu lieu le 29 octobre dernier, s’est jouée, selon notre interlocuteur, en dehors du ring.

Il explique : «Au départ, je devais combattre le champion égyptien Walid Raie. Ce dernier, obligé de déclarer forfait en raison d’une blessure, a été reconverti en arbitre, et c’est ainsi que je me suis retrouvé face à son poulain Ahmed Fawzi. Avant même le combat, on a voulu à tout prix me déstabiliser : mon téléphone avait disparu avant d’être retrouvé par la police.

Ceci, sans parler du fait que les Egyptiens n’ont pas respecté la réglementation, puisque le combat a eu lieu dans une cage au lieu d’un ring comme le stipule la réglementation. Sur la ceinture, il était mentionné champion arabe, alors que la compétition était bien continentale. J’ai fait abstraction de tout ça et j’ai fait mon combat que j’ai remporté. Mais à la fin, le promoteur de cette compétition est monté pour déclarer Ahmed Fawzi vainqueur devant les yeux incrédules et tous les présents.»

L’Algérien estime avoir été lésé en étant victime de jeux de coulisses. Et il ne compte pas en rester là. «Je vais envoyer un compte rendu détaillé au ministère de la Jeunesse et des Sports, à la Confédération africaine de kick-boxing, à la Confédération arabe ainsi qu’à l’ambassade algérienne en Egypte et celle d’Egypte en Algérie.» Mais Ghilas Barache n’est pas rancunier pour autant. Il a même annoncé qu’il était prêt à revenir faire des combats en Egypte, mais jamais sous la coupe du promoteur Mohamed Sobeihi.

L’Algérien devrait rallier la Thaïlande dans trois semaines afin de prendre part à des combats internationaux et préparer les Championnats du monde, prévus le 13 décembre à Hongkong. Barache, qui est toujours financé et soutenu par Renov Moteurs de Abdelouahab Bendjaoud, espère bien bénéficier d’autres sponsors et aides.