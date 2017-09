Karaté : Participation record attendue au Championnat méditerranéen

Réagissez

Une participation record de plus de 270 athlètes issus de quinze pays dont l’Algérie, est annoncée à la 26e édition du Championnat méditerranéen de karaté cadets, juniors et U21, prévue demain et après-demain à Tanger (Maroc), rapporte hier la presse locale, citant le comité d’organisation. Parmi les pays méditerranéens attendus au tournoi, le comité d’organisation a cité : l’Algérie, la Turquie, l’Egypte, l’Italie, la France, l’Espagne, le Portugal, la Tunisie, Andorre, le Kosovo et la République de Malte, en plus du Maroc (pays hôte). La catégorie des cadets concerne les athlètes âgés 14 et 15 ans, celle des juniors (16 et 17 ans) et celle des U21 (18, 19 et 20 ans).