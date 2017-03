Karaté-Do-Shotokan : L’USM Ghazaouet honore ses jeunes champions

Réagissez

Moins d’une semaine après les résultats élogieux obtenus par les minimes et benjamins (garçons/filles) au championnat de wilaya de Tlemcen, qualificatif à la phase régionale (avril 2017), l’Union sportive Madinat Ghazaouet a organisé une réception symbolique, au cours de laquelle le président du club et les membres du bureau, Laouedj Fouad, Oussaa Réda, Khelladi Mohamed et Zérouali Mohamed, ont félicité les jeunes lauréats pour les encourager à persévérer dans leurs efforts, à maintenir une assiduité régulière aux entraînements et à viser d’autres titres à l’échelle régionale et nationale. Cette petite fête s’est déroulée en présence des parents d’athlètes et des diplômes ont été décernés aux 6 lauréats.