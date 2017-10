Réagissez

Les karatékas de l’équipe nationale qui ne peuvent pas participer sous les couleurs algériennes en raison de la suspension de l’Algérie par la Fédération mondiale de karaté (WFK) se sont rabattus sur les clubs français pour prendre part à des compétitions internationales. A cet effet, deux membre de l’EN de karaté se sont engagés sous le maillot des clubs d’Arles et de Marseille au rendez-vous de la 1re Ligue WFK qui a débuté hier à Salzbourg, en Autriche. La crise du karaté est persistante et nuit fortement aux clubs et athlètes algériens.