Samedi dernier, sous l’égide de l’association des Amis du football de la commune de Collo, et sous le patronage de l’APC et de la daïra de la même ville, et derrière le slogan «Non au rapt d’enfants», s’est déroulée une cérémonie où les enfants les plus fidèles de l’Entente de Collo, en l’occurrence Hocine Kermiche et Hocine Djaaroud, dit Amar, ont été honorés en présence de plusieurs sommités du football national qui ont tenu par leur présence, et d’autres devant l’impossibilité d’être de la fête, par leurs appels téléphoniques et messages de félicitations, à rendre hommage à ces deux sportifs cités comme les meilleurs exemples sur la place et ailleurs. La cérémonie a été précédée par un match de gala au stade Amar Benjamâa de Collo, où des vétérans se sont exhibés devant une assistance nombreuse constituée de jeunes avides de beau jeu et surtout d’un football propre, qui sont restés admiratifs devant les prouesses techniques et l’enchaînement des formules tactiques produites par la sélection de l’Est composée, en la circonstance, par les Fendi, Barkat, Rabet, Horr (ex-star de la DNC et mondialiste), Hanniche, Azeroual, Douadi et autres Bouzid Cheniti, qui ont, encore une fois, émerveillé les présents par leurs gestes techniques pleins d’insolence, et confirmé qu’ils ont conservé de «beaux restes». Evidemment, l’autre équipe en face était constituée des ex-joueurs de la génération d’or de la fameuse Entente de Collo conduite par l’inamovible Mahfoud Boukadoum, Belâachia, Azzoun, Kermiche, Djaaroud, Ahmed Chaouech, Kouadria et le gardien Kehil.

A la fin de la réunion, un strident coup de sifflet d’honneur, de respect et d’admiration plein de résonance a été rendu aux deux ex-joueurs Kermiche et Djaaroud en guise de reconnaissance pour être restés au service de la formation des jeunes talents dans la constance.