Jubilé Abderrazak Bouhara samedi à Collo

Réagissez

La seconde édition du jubilé Abderrazak Bouhara aura lieu samedi à Collo. Les organisateurs ont mis le paquet afin que le rendez-vous soit une réussite. Tout a été fait dans ce sens. De nombreuses personnalités, d’anciens joueurs de l’équipe nationale, des artistes, entre autres ont confirmé leur participation à la fête organisée en l’honneur de l’homme d’Etat qu’était Abderrazak Bouhara, qui en plus de ses responsabilités au sein de l’Exécutif n’a ménagé ni son temps ni ses efforts pour contribuer au rayonnement du club de Collo, qui a évolué durant de nombreuses années en Nationale 1, disputé une finale de coupe d’Algérie (contre la JSK), participé à la Coupe d’Afrique des clubs et donné des joueurs aux différentes sélections nationales. Les autorités de la wilaya de Skikda, de la commune de Collo et des entreprises implantées dans la wilaya ont apporté leur modeste contribution à l’organisation du second jubilé Abderrazak Bouhara.