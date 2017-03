JSS – USMBA : Tout le monde retient son souffle

Réagissez

Si les Sudistes souhaitent une victoire pour se rapprocher davantage du podium, les camarades de Balegh, quant à eux, veulent préserver leur place de dauphin et rester coller derrière le leader, l’Entente de Sétif. Pour ce faire, ils n’ont qu’un seul choix : gagner. D’aucuns s’attendent à un grand match aujourd’hui à Béchar. Des échos parvenus de Sidi Bel Abbès affirment qu’un grand nombre de supporters comptent rejoindre la capitale de la Saoura ce week-end, afin de soutenir leur club. Localement, les autorités craignent plus des débordements à l’issue de cette rencontre plutôt qu’autre chose. A cet effet, le stade sera certainement bien quadrillé cet après-midi par les éléments des services de sécurité. A souligner enfin que la JSS, qui n’a perdu aucun match à Béchar depuis 2015, sera amoindrie de trois défenseurs. Il s’agit de Tiboutine et Tobal, blessés et de Békakchi suspendu.