JSS - CSC : Une dernière occasion de sauver la saison

Le match comptant pour les 16es de finale de la Coupe d’Algérie et devant opposer le CSC à la JS Saoura constitue, à de nombreux égards, l’unique occasion pour les Vert et Noir de sauver une saison catastrophique, ceux-ci pointant, à une journée de la fin de la phase aller du championnat, à la peu reluisante 13e place, à un point du troisième relégable.

En effet, en d’autres circonstances, l’espoir d’opérer une remontée dans le classement aurait été permis, toutefois, pour le cas du club du Vieux Rocher, les choses semblent plus compliquées, tant l’instabilité au niveau des staffs administratif et technique fait désormais partie intégrante de son quotidien. Derniers actes en date : le départ précipité de l’entraîneur espagnol Miguel Ángel Vicario, un mois à peine après sa prise de fonction, et la vraie-fausse démission du directeur général, Abdelouahab Souici, prélude probable à une longue série d’annonces du même acabit.

Ainsi, les camarades de Yacine Bezzaz, lesquels sont arrivés hier après-midi à Béchar, se retrouvent non seulement dos au mur, mais également sans entraîneur attitré ; ce sera au directeur technique, Lamine Kebir, de trouver la formule devant permettre à l’équipe de dépasser l’écueil béchari.

Cependant, outre le fait que ce sera la première de Kebir, le match contre le NAHD ayant été dirigé par l’ex-adjoint de Vicario, Sellami, l’effectif se trouve amputé de ses deux gardiens de but titulaires, Si Mohamed, blessé, et Ghoul, suspendu pour contestation, et ce sera donc à Limane qu’incombera la lourde tâche de remplacer ses camarades, plus compétitifs et surtout plus expérimentés, d’autant plus qu’à ce niveau de la compétition, et dans l’éventualité d’une séance de tirs au but, le rôle du keeper peut être déterminant. Au niveau du milieu du terrain, il est attendu que Guirabis remplace Sameur, en nette baisse de forme, alors que les autres compartiments de jeu ne devraient pas connaître de changement. Enfin, signalons que si les seniors ont été transportés vers Béchar dans un avion spécialement affrété par l’actionnaire majoritaire du club, l’ENTP, ce sont les parents des joueurs minimes qui se sont chargés d’emmener l’équipe à Sétif pour une rencontre amicale face à l’ESS, la direction n’ayant pas jugé utile de mettre un bus à la disposition des protégés de Bouhouche.