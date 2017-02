JSS 1 - CRB 1 : Un nul au goût de victoire

Réagissez

Stade du 20 Août (Saoura)

Arbitres : Benabdallah, Omari, Bourechou

Buts : Djallit (6’) JSS. Aribi (29’) CRB

Averts. : Khoudi, Salhi, Naâmani (CRB)

JSS : Djemili, Tobal, Lagraâ, Maâziz, Bapidi, Bousmaha, Belalem (Merbah 68’), Bourdim (Ghazali 57’), Zaïdi, Djallit, Hamia (Bencherifa 81’).

Entr. : Khouda

CRB : Salhi, Bellaïli, Naâmani, Cheurfaoui, Khoudi, Izghouti, Heriat, Bouazza (Chebira 82’), Lemhane, Yahia Cherif, Aribi (Hamia 77’).

Entr. : Badou Zaki

Pour son premier match durant cette phase retour, le CR Belouizdad a affiché clairement son intention de redresser la situation. Avec un effectif remanié après l’incorporation de Izghouti, Khoudi, Heriat, Lemhane et Aribi, le Chabab est allé imposer le nul à la JS Saoura, difficile pourtant à manier à domicile. Cueillis à froid par l’attaquant Djallit (6’) qui a rejoint à l’occasion en tête du classement des buteurs avec 7 réalisations les deux autres buteurs de la Ligue 1, Hamia et Messaâdia, les Belouizdadis sont parvenus à niveler la marque par le jeune Aribi à la demi-heure de jeu. En seconde période, le Chabab, grâce à la solidité de sa défense, est parvenu à préserver le score et revenir avec le point du nul. Le coach Badou Zaki estime que ce nul est très important vu les conditions difficiles dont lesquelles s’est déroulée la rencontre.