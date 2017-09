JSMB : Zeghdoud mise sur un succès face au CRBAF

Réagissez

L’entraîneur de la JSM Béjaïa, Mounir Zeghdoud, est conscient de ce qui attend ses poulains ce week-end à l’occasion de la réception du CRB Aïn Fekroun. Zeghdoud estime qu’un succès sera d’une grande importance pour l’avenir en déclarant : «Je pense que les joueurs sont conscients de ce qui les attend et décidés à relever le défi à l’occasion de la reprise de la compétition. Nous allons évoluer devant notre public et sur notre terrain devant la formation du CRB Aïn Fekroun. Un match que nous devrons gagner pour le bien du groupe. D’ailleurs, on est en train de se préparer dans la sérénité et tenter de corriger nos erreurs pour espérer livrer un meilleur rendement que celui de la première journée.» Le coach Zeghoud prévoit des changements devant les Tortues afin de donner un nouveau sang à l’équipe, surtout qu’il bénéficiera de la majorité des joueurs pour ce match qui est fixé pour vendredi à partir de 19h au stade de l’UMA.