La JSM Béjaïa a confirmé son bon début de saison en s’imposant à domicile devant la formation du CRB Aïn Fekroun sur le score de 2-0, et ce, grâce aux deux réalisations de Moussi et Benchaira sur penaltys. Un succès qui a permis aux Béjaouis de porter leur capital points à 4 et surtout de remonter sur le podium. Le coach Mounir Zeghdoud a déclaré à la fin du match : «C’est un succès important pour nous dans la mesure où il nous a permis de bien débuter la saison en prévision de la suite du parcours. On a livré un bon match et on aurait pu l’emporter avec plus de deux buts si nous avions bien exploité les occasions que nous nous sommes créées. Toutefois, nous avons constaté quelques lacunes que nous devrons combler lors des séances d’entraînement prévues cette semaine, afin d’espérer réussir un meilleur rendement à l’avenir et par là même, espérer être à la hauteur pour atteindre notre objectif à la fin de la saison.» Les Béjaouis ont repris le chemin des entraînements hier au stade de l’UMA pour préparer le déplacement de ce week-end à Alger pour y affronter le RCK. Le staff technique a émis le vœu de programmer une joute amicale pour permettre à certains joueurs d’avoir de la compétition dans les jambes et de bien préparer la suite.