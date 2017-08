Réagissez

Décidément, la démission du président de la SSPA/JSMB, Boualem Tiab s’est faite dans un moment de colère dans la mesure où ce dernier s’est rendu au stade à l’occasion de la séance de la reprise des entraînements, effectuée par l’équipe dimanche dernier au stade de l’UMA pour discuter avec les joueurs.

Le premier responsable du club béjaoui a tenu à rassurer les joueurs concernant leur dû, notamment certains nouveaux éléments, tout en leur demandant de fournir des efforts supplémentaires lors de la saison prochaine afin d’espérer aller le plus loin possible et atteindre l’objectif tracé qui demeure l’accession en Ligue 1. Cela dit, Boualem Tiab qui s’est réuni avec le staff technique et les joueurs a demandé à tout le monde de mobiliser les efforts nécessaires pour retrouver la Ligue 1 à la fin de la saison, bien que la tâche s’annonce difficile.

Sur un autre volet, le président Tiab a procédé à la nomination d’un nouveau directeur général, à savoir Hamid Talah, qui a été présenté aux joueurs et qui est connu dans l’entourage du club pour avoir déjà entraîné l’équipe par le passé.

Par ailleurs, les Vert et Rouge de la JSMB ont repris le chemin des entraînements avant-hier pour entamer la préparation de la première rencontre du championnat de Ligue 2, prévue vendredi prochain face au RC Relizane, où le coach Mounir Zeghdoud tente actuellement de procéder aux derniers réglages.