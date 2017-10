Réagissez

Suite au revers subi à Batna devant le CAB et la descente effectuée par les supporters au stade de l’UMA, le premier responsable de la formation de la JSMB, Boualem Tiab, a tenu une réunion avec les joueurs et le staff technique, exigeant d’eux une bonne réaction devant la JSM Skikda ce week-end. En effet, après les mauvais résultats enchaînés lors des trois dernières journées et la réaction des supporters qui se sont rendus au stade pour exiger des explications, le boss béjaoui a jugé utile de convoquer cette réunion avec les joueurs et le staff technique qu’il a rencontrés séparément. Le président Tiab a exigé une victoire ce vendredi devant la JSM Skikda afin de reprendre confiance et aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe. Un message qui semble avoir été bien reçu par les camarades du capitaine Merbah qui se sont montrés conscients de la tâche qui les attend et décidés à renouer avec les succès dans un match qui se jouera en l’absence du public. Toutefois, si le président Tiab a tenu un discours calme avec le staff technique, il n’en demeure pas moins que l’avenir du coach Zeghdoud et ses adjoints est lié au résultat de cette rencontre face à la JSMS. Il est à signaler que l’entraîneur des gardiens El Amrani n’a pas encore repris le travail après avoir été chassé par les supporters dimanche dernier du stade.