JSMB : Les satisfactions de Zeghdoud

Les joueurs de la JSMB, qui ont effectué un déplacement chez un ancien pensionnaire de la Ligue 1, à savoir le RC Relizane, ont bien débuté leur parcours en arrachant un précieux point (3-3), important pour la suite du parcours. En effet, ayant tracé comme objectif l’accession en Ligue 1, les Béjaouis veulent montrer leurs dispositions dès l’entame du championnat. A cet effet, le coach Mounir Zeghdoud a déclaré à la fin du match : «Je suis satisfait de la réaction de mes joueurs dans la mesure où ils ont réussi à décrocher un point en fin de match. Certes, on aurait pu prétendre à mieux vu le nombre d’occasions que nous nous sommes créées, mais ce point demeure important pour la suite du parcours, d’autant plus qu’il est venu face à un ancien pensionnaire de l’élite et en dehors de notre terrain. Cela dit, on doit corriger nos erreurs afin d’espérer réussir encore de bons résultats à l’avenir.» Sur un autre volet, l’AG ordinaire de CSA/JSMB devra finalement avoir lieu cet après-midi au niveau du salon d’honneur du stade de l’OPOW. Elle sera consacrée à l’adoption des deux bilans, moral et financier. Les membres de l’AG évoqueront aussi l’avenir du bureau du CSA après la démission du président Zahir

Guellati.