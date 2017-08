JSMB : Les bilans adoptés

Réagissez

Dimanche, l’assemblée générale ordinaire du CSA/JSMB s’est tenue au salon d’honneur du stade de l’Unité maghrébine. Etaient présents, le représentant de la DJS, les membres de l’AG ainsi que ceux du bureau, et ce, sous la présidence de Zahir Guellati.

Après la lecture des deux bilans, les membres présents ont procédé à leur adoption à l’unanimité avant d’entériner la démission du président Guellati, prononcée sur place devant le représentant de la DJS. En chiffre, les recettes du club pour l’exercice précédent 2016-2017 ont atteint 6,8 milliards de centimes, alors que les dépenses étaient de 6,6 milliards de centimes. Les dettes sont évaluées à 5,6 milliards de centimes. Une commission de recueil des candidatures a été installée pour la préparation de l’AG élective qui aura lieu le 5 septembre prochain. Sur un autre volet, les Vert et Rouge ont repris le chemin des entraînements avant-hier en fin d’après-midi au stade de l’UMA sous la houlette du coach Mounir Zeghdoud. Une reprise qui a été tronquée par l’absence de Belgherbi (blessé) et Ounas, alors qu’une joute amicale est fixée pour aujourd’hui face à la JS Jijel sur le terrain de cette dernière pour se préparer pour la suite du parcours et combler le vide laissé par l’absence de la compétition officielle ce week-end.