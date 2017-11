JSMB : Les Béjaouis pensent au derby !

Réagissez

Les Béjaouis de la JSMB ont quitté la compétition de la coupe d’Algérie prématurément (4e tour régional – Ligue d’Alger) après avoir été éliminés par un club de la DNA (division amateur), en l’occurrence l’ES Ben Aknoun, grâce à la série des tirs au but (le match s’était terminé sur le score de deux buts partout).

Une élimination amère pour les poulains du coach Mounir Zeghdoud qui ont été surpris par un adversaire coriace et solide qui a réussi à prendre l’avantage en première période avant que la JSMB n’égalise en fin de match. Les deux formations n’ont pu se départager que par la série des tirs au but (0-3) qui était en faveur du club algérois. Le coach de la JSMB a déclaré à la fin du match : «Nous avons mal entamé la partie en encaissant un but dès le début de la rencontre avant que l’adversaire ne double la mise à la fin de la première période. Nous avons réussi à revenir au score mais dommage que les tirs au but ont souri à l’adversaire.

On doit se concentrer sur le championnat car la coupe n’était pas un objectif pour nous». Les Vert et Rouge sont désormais concentrés sur la rencontre importante du championnat de Ligue 2 qui les attend ce mardi face au MOB dans un rendez-vous capital pour les deux formations qui se trouvent au sommet de leur forme en occupant des places dans le haut du tableau. La JSMB qui suit la course de plus près vise une victoire pour enchaîner un troisième succès mais aussi une place sur le podium. Ce qui ne sera pas facile devant des Mobistes qui poursuivent le même objectif. Le staff technique de la JSMB va bénéficier du retour de deux attaquants, Bensayeh et Moussi, qui ont retrouvé la forme.