Réagissez

Les dirigeants de la JSM Béjaïa n’ont pas ménagé leurs efforts pour mobiliser les moyens nécessaires afin de réussir à accéder en Ligue 1 à la fin de la saison. De ce fait, ils ont procédé, depuis hier, à la régularisation de la situation financière des joueurs. Par ailleurs, la dernière phase de préparation a débuté hier pour apporter les dernières retouches avant de rendre visite à la formation de RC Relizane pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 2.

Ainsi, le club s’apprête à aborder une nouvelle saison avec un nouveau défi, à savoir retrouver l’élite après avoir vécu les déboires de la Ligue 2 pendant trois saisons. En effet, voulant éviter le scénario de la saison écoulée, la direction du club, sous la présidence de Boualem Tiab, a procédé à un grand remaniement au sein de la maison, et ce, avec le recrutement de 13 nouveaux joueurs. Un renfort qui a touché tous les compartiments, tout en gardant l’ossature en confiant la barre technique à un jeune technicien, en l’occurrence Mounir Zeghdoud qui vient d’entamer sa carrière d’entraîneur.

Après le recrutement, la direction a programmé deux stages de préparation effectués à Sétif (El Bez) et Alger (Zéralda). Deux regroupements qui ont permis au staff technique de bien préparer ses troupes pour la nouvelle saison et surtout de dégager l’équipe-type qui aura à entamer la compétition officielle la semaine prochaine. L’entraîneur béjaoui s’est montré d’ailleurs satisfait de la réaction de ses joueurs en déclarant : «Je crois que les deux stages que nous avons effectués ont été bénéfiques pour nous, car on a bien travaillé surtout avec les joutes amicales que nous avons disputées. On a constaté une bonne réaction de la part des joueurs, et ce, bien que des lacunes ont été constatées et que nous tâcherons de combler. On vise une bonne entame de saison, bien qu’on s’attend à une rude concurrence.»