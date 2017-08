JSMB: L’AG du CSA reportée

Réagissez

L’AG ordinaire du CSA/JSMB n’a pas eu lieu finalement, puisque celle-ci, programmée pour samedi dernier, a été reportée à une date ultérieure en raison de l’absence du représentant de la DJS. A noter que le lieu où devait se tenir cette AG a vu la présence de certains fans qui ont tenu à interpeller les dirigeants du club quant à l’échec de la saison dernière, ce qui a poussé le président de la SSPA/JSMB, Boualem Tiab, à annoncer sa démission. Néanmoins, les Vert et Rouge ont repris le chemin des entraînements hier au stade de l’Unité maghrébine afin de se préparer pour le match de vendredi prochain face au RC Relizane comptant pour la première journée du championnat de Ligue 2. Le coach Mounir Zeghdoud a tenu à miser sur une bonne entame de saison afin de réaliser l’objectif tracé et de répondre aux attentes des dirigeants et des fans. Ce premier déplacement à l’ouest du pays sera difficile et le coach de la JSMB veut certainement un résultat positif.