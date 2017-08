JSMB : L’AG du CSA encore reportée

Réagissez

L’AG ordinaire du CSA de la formation de la JSMB a été reportée encore une fois à une date ultérieure, a-t-on appris auprès des dirigeants du club. Prévue pour aujourd’hui, après un premier report, l’AGO n’aura finalement pas lieu en raison de l’absence du représentant de la DJS qui semble occuper par la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports hier dans la wilaya de Béjaïa et qui coïncide avec la période des congés. Cela dit, cette AGO devrait être consacrée à l’adoption des bilans (moral et financier) et l’officialisation de la démission du bureau du CSA, à sa tête le président Zahir Guellati. En attendant, l’équipe se prépare activement pour la reprise de la compétition officielle avec un déplacement périlleux ce week-end à Relizane pour affronter le RCR pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 2.