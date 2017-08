JSMB : L’AG du CSA aujourd’hui

Réagissez

Après avoir été reportée par le président Guellati pour des raisons d’organisation, l’AG ordinaire du CSA/JSMB aura lieu aujourd’hui à la salle des conférences de l’APC de Béjaïa, apprend-on de sources bien informées. Une AG qui sera consacrée à l’adoption des deux bilans (moral et financier) et probablement évoquer l’avenir du bureau de CSA.

Sur un autre volet, les Vert et Rouge de la JSMB ont repris le chemin des entraînements mercredi dernier au stade de l’UMA, et ce, afin de se préparer pour la reprise de la compétition officielle, fixée à vendredi prochain, avec un périlleux déplacement à Relizane pour affronter le RCR local dans le cadre de la première journée. En effet, le staff technique, sous la houlette du coach Zeghdoud, tentera de procédera aux derniers réglages afin que l’équipe soit apte à réussir un bon début de saison et atteindre les objectifs tracés. D’ailleurs, la direction du club a décidé de mettre les joueurs dans de bonnes conditions, et ce, en procédant à la régularisation de leur situation financière afin de les motiver pour obtenir un bon résultat et retrouver l’élite après la grosse déception de la saison écoulée.