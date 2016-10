Réagissez

L’entraîneur de la JSM Béjaïa, El Hadi Khezzar, ne quittera finalement pas le club puisqu’il a décidé de poursuivre sa mission après que le président Tiab a pris attache avec lui pour lui demander de rester.

En effet, ayant déclaré à ses proches qu’il partira après le match de vendredi, le technicien constantinois est toujours à la barre technique, comme l’a déclaré le président de CSA/MOB Zahir Guellati à la radio Soummam, en affirmant : «Effectivement, le coach Khezzar, qui a subi une certaine pression à la fin du match face à l’AS Khroub, a émis le vœu de partir, mais tout est rentré dans l’ordre puisqu’il va continuer sa mission à la tête de la barre technique ; il est avec nous.» Cela dit, les Béjaouis ont réussi à revenir avec un précieux succès de leur déplacement à Chlef en s’imposant devant l’équipe locale sur le score de 2-3 grâce au doublé de Ouanas et un but de l’attaquant Driffel.

Une victoire qui a permis à la JSMB de conserver sa deuxième place au classement général et de réduire l’écart avec le leader, le PAC, d’un point. Contrairement aux précédentes rencontres, les Verts et Rouge ont livré une belle prestation devant l’ASO en réussissant à inscrire trois buts et décrocher leur deuxième succès à l’extérieur cette saison. L’entraîneur adjoint Kabri a déclaré à la fin du match : «C’est un précieux succès que nous venons de réussir devant une coriace équipe, cela n’a pas été facile pour nous. Nous voulions à tout prix remporter ce match et voilà qu’on a réussi dans notre entreprise, ce qui va nous faire du bien pour la suite du parcours». Enfin, les Béjaouis reprendront le travail demain en prévision du match du dernier tour de coupe d’Algérie face au CA Kouba prévu ce vendredi au stade de Tizi Ouzou.