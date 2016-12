Réagissez

Le nouvel entraîneur de la JSM Béjaïa, Younes Ifticène, se trouve désormais dans l’incertitude à cause de l’opposition faite par le président de son ex-équipe, l’ASO Chlef, à savoir Medouar, quant à son engagement avec la JSMB.

N’ayant pas pu diriger sa nouvelle équipe à partir du banc face au PAC et l’USMB, Ifticène a décidé de réagir en déposant des dossiers au niveau de la CRL et la LNF pour étudier son dossier et mettre un terme à ce bras de fer qui l’oppose à Medouar. «J’ai décidé de déposer un dossier au niveau de la DTNA et la CRL pour étudier mon cas et mettre un terme à ce problème de licence.

D’ailleurs, je dois dire que si la situation persiste et qu’aucune solution n’est trouvée à mon problème, je devrais démissionner de la barre technique de la JSMB, car je ne peux pas continuer à diriger le club lors des matches officiels à partir des tribunes». En attendant, les dirigeants de la JSMB n’ont pas assuré la moindre nouvelle recrue, bien qu’ils aient déjà entamé des contacts avec certains éléments dont Berramla, Rebouh, Herbache sans que cela aboutisse à des signatures officielles.