Réagissez

Les Vert et Rouge de la JSM Béjaïa réalisent un début de saison en fanfare en Ligue 2, en enchaînant leur deuxième succès consécutif, le week-end dernier, devant la formation du GC Mascara sur le score de (1-0) grâce à la seule réalisation de Hamiti en fin de la rencontre (88’).

Soit une belle victoire pour les poulains du coach Khezzar, qui leur permettra de confirmer leur premier succès et d’espérer faire le plein en cette phase aller afin d’atteindre l’objectif tracé. D’ailleurs, en dépit de l’absence du public à cause de la sanction infligée au club local, les Béjaouis ont bien réagi dans cette rencontre, où ils se sont procuré quelques opportunités, mais sans pour autant les exploiter en raison du manque d’efficacité.

Le premier responsable de la barre technique, El Hadi Khezzar, s’est montré satisfait de la prestation de son équipe en déclarant : «Je pense que le plus important pour nous est d’avoir arraché ces trois points de la victoire qui auront un effet positif sur le groupe à l’avenir. On ne peut pas espérer meilleur début de saison que celui-là avec deux succès et une première place au classement. Néanmoins, on tâchera de combler les lacunes que nous avons constatées pour espérer un meilleur rendement à l’avenir.»

Les Béjaouis ont repris le chemin des entraînements hier pour se préparer pour le rendez-vous de ce week-end devant l’US Biskra pour le compte de la troisième journée du championnat. A signaler que la direction du club a décidé de dépêcher un huissier de justice aujourd’hui auprès du préparateur physique Salim Zaâbar qui ne s’est pas déplacé avec l’équipe à Mascara et qui aurait décidé de s’en aller.