JSMB – ASO : Retrouvailles joueurs-entraîneurs

La JSM Béjaïa et l’ASO Chlef s’affronteront cet après-midi à partir de 15h au stade de l’Unité maghrébine dans un match de retrouvailles entre les joueurs des deux formations ainsi que leurs ex-entraîneurs. Cette rencontre, qui sera d’une grande importance pour les deux formations qui luttent encore pour l’accession en Ligue 1, sera spéciale pour les deux entraîneurs : Younès Ifticène qui retrouvera l’ASO qu’il a drivée lors de la phase aller, et Khezzar qui connaît bien la JSMB avec laquelle il a débuté la saison avant d’être remercié pour résultats insuffisants. D’ailleurs, l’entraîneur de la JSMB, Ifticène n’accorde pas beaucoup d’importance à l’adversaire en insistant sur la victoire afin de consolider la place de l’équipe sur le podium. «Ça sera un match capital dans la mesure où on ne doit pas céder des points si on veut accéder. D’ailleurs, on doit gagner tous nos matches quelle que soit la nature de l’adversaire pour espérer rester sur le podium et aborder la suite de la compétition avec un moral au beau fixe.» Pour sa part, le coach de l’ASO, Khezzar compte se déplacer à Béjaïa avec l’unique objectif de réussir le meilleur résultat possible. Le staff technique de la JSMB bénéficiera à l’occasion de la disponibilité de tous les éléments alors que la direction a consacré une forte prime pour pousser les joueurs à se surpasser.