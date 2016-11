JSM Tiaret : Un nouveau président pour un nouveau départ

Réagissez

Bien que mouvementée sur fond de tractations serrées, l’assemblée générale extraordinaire convoquée en urgence a débouché, jeudi, dans l’enceinte de l’hôtel Bouazza, à l’élection d’un nouveau président de club, en la personne du jeune Sid Ahmed Youbi.

Ce dernier, qui succède à Rachid Naak, n’a pas caché sa joie de se voir intronisé à la tête d’une équipe qui n’a pas été pour l’heure à la hauteur des attentes nourries à son endroit par un public toujours fidèle. Un scénario concocté par des cercles proches du chef de l’exécutif pour «valoir une issue qui éviterait l’implosion», dira Benahmed Baghdad. Ce dernier, qui a pesé de tout son poids, a pu dénicher l’oiseau rare face aux tergiversations des uns et des autres et la fuite en avant d’autres hommes, à l’image de l’ex-président Mohamed Chadli, pressenti pour tenir le gouvernail, mais qui déclina l’offre. Ça n’a pas été facile, d’autant que les fans du club qui ne voulaient pas lâcher Naak ont dû renoncer et accepter le deal.

«Derrière Youbi et son bureau, il y a des hommes qui aiment le club et qui voudraient voler à son secours». La preuve a été donnée vendredi, où après leur succès face à un sérieux candidat, les joueurs furent rassurés quant à leurs primes et salaires. Même le déplacement sur Tindouf, qui s’apparente à une expédition, le sera par les moyens d’un membre bienfaiteur et c’est dire l’entrain qu’a suscité le renouvellement du comité. Un comité qui a vu, il y a quelques jours, l’APC lui refuser l’agrément de l’association et vu le controversé entraîneur Boussafi quitter la barre technique. Au-delà donc des supputations et des querelles de clochers qui n’ont fait qu’alimenter la chronique locale ces derniers temps. «Désormais il est fait obligation pour tout éventuel membre de l’AG de s’acquitter d’une certaine somme pour prétendre agir es-qualité», nous a-t-on signalé. «Le minimum sera de verser une cotisation de 20 000 dinars». Cela va-t-il augurer de lendemains meilleurs que ces années où l’on a broyé du noir au lieu du bleu, cette couleur qui fait toujours charrier une nostalgie. Le club phare de la ville de Sidi Khaled porte le drapeau d’une région qui frôle le million d’habitants et qui a enfanté d’illustres footballeurs mérite mieux que ça. Un nouveau départ ?