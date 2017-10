Réagissez

La JSM Béjaïa est en perte de vitesse depuis deux semaines, empochant un seul point en deux matches.

Un maigre bilan pour une équipe qui s’affiche comme un prétendant à jouer les premiers rôles cette saison, après avoir connu des scénarios décevants ces dernières saisons. Vendredi dernier, face à l’ASO Chlef, les béjaouis n’ont pas pu faire mieux que de concéder le match nul, en concédant une égalisation en fin de match, l’œuvre du défenseur et capitaine Merbah contre son camp, suite à une mésentente avec son gardien Belhani.

Le coach Zeghdoud a tenu à déclarer à la fin du match : «Je suis déçu par l’issue finale de la partie car il y avait de la place pour une victoire n’était l’erreur qui nous a coûté ce but égalisateur en fin du match. C’est décevant certes, mais je suis satisfait de la prestation de mes joueurs qui ont fourni beaucoup d’efforts pour espérer empocher les trois points, mais dommage que cela n’a pas été le cas.

Désormais, on doit tirer les leçons et continuer à travailler pour espérer renouer avec les succès car le plus dur reste à faire et on doit désormais se mobiliser sur tous les plans pour espérer réussir à atteindre l’objectif tracé.» Cela dit, les Béjaouis accusent déjà cinq points de retard sur les deux leaders, à savoir l’AS Aïn M’lila et le MO Béjaïa, mettant le staff technique sous pression.

Sur un autre volet, on croit savoir de sources bien informées que la direction du club compte solliciter la Ligue pour remplacer la licence du Franco-algérien Mehddy Latrèche (malade) par celle du gardien Merzougui sachant que les dirigeants comptent résilier le contrat de leur joueur émigré lors des prochains jours.